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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ömerli Barajı'nda korkutan görüntü: Yavru balıklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Ömerli Barajı'nda korkutan görüntü: Yavru balıklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

kuruyan barajdan görüntü

Yarış Ölüm Tehlikesi Irak 

-arşiv(drone görüntüsü)

( İSTANBUL -ÖZEL)- Suları çekilen barajda yavru balıkları yaşatmak için zamanla yarıştı İSTANBUL

- İstanbul’da bir balıkçı kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ömerli Barajı’ndaki çok sayıda yavru balığı yaşatmak için kovayla toplayarak barajın su seviyesi yüksek olan alanına bıraktı. Su seviyesi çekilen barajın bataklığa dönüşmesi, kuraklığı gözler önüne serdi. Sonbahar Mevsiminde yeterli yağış alamayan Ömerli Barajının Kurtdoğmuş Köyü mevkiinde sular çekilerek kurudu. Sazan adı verilen yavru balıklar bataklığa dönen barajda balçık alanda kaldı. Çevredeki bazı köylüler, küçük su birikintilerinde can çekişen yavru balıkları kurtarıp derin sulara bırakırken zamanla yarıştı. Sıcaklıkların etkisiyle suları çekilen baraj kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
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