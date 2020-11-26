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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü​​​​​​​

New York'ta Şükran Günü Yürüyüşü​​​​​​​

- Şükran Günü Yürüyüşü için caddedeki balon ve karakterlerden görüntüler - Etkinliği izleyen vatandaşlardan görüntüler - Uçan balon karakterlerden görüntüler - Patron Bebek karakterli balonun havasının söndürülmesiNEW YORK (AA) - ABD'de Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü dolayısıyla New York 'ta yürüyüş düzenlendi.
Macy's mağazalar zinciri tarafından geleneksel olarak yapılan Şükran Günü Yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl düzenlenen yürüyüş, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi.

Tron Koronavirüs 

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