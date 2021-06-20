Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde böyle görüntülendi

-Tekneye çıkarken görüntü

-Detay görüntüler



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüldü.

3 su samurunun yiyecek bulmak için kıyıdaki tekneye çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüntülendi. Sahildeki bir vatandaş, 3 su samurunun yiyecek bulmak için bir tekneye çıktığını gördü. Telefonuna sarılan vatandaş, o anlar kaydetti.

Görüntülerde bir su samuru tekneye çıkarak yiyecek arıyor, ardından iki su samuru daha tekneye çıkıyor. Bir süre teknede duran su samurları daha sonra suya dalarak gözden kayboluyor.

