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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde böyle görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde böyle görüntülendi

Su samurlarından görüntü

Kamera Cep Telefonu 

-Tekneye çıkarken görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüldü.
3 su samurunun yiyecek bulmak için kıyıdaki tekneye çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü’nde görüntülendi. Sahildeki bir vatandaş, 3 su samurunun yiyecek bulmak için bir tekneye çıktığını gördü. Telefonuna sarılan vatandaş, o anlar kaydetti.
Görüntülerde bir su samuru tekneye çıkarak yiyecek arıyor, ardından iki su samuru daha tekneye çıkıyor. Bir süre teknede duran su samurları daha sonra suya dalarak gözden kayboluyor.
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