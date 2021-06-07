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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı

Müsilajdan arınan sahiller vatandaşlara kaldı... Sıcak havayı fırsat bilenler denizin keyfini çıkardı

denize giren çocuklar aileler

-güneşlenenler
-temizlenen sahiller
-suyun berraklığı

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’nın Armutlu ilçesinde denizin akıntıyla birlikte temizlenmesiyle vatandaşlar, denize girmeye başladı.
Havaların mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla insanlar denize girmek için sahillere indi. Müsilajlarla kaplı sahiller akıntıyla birlikte temizlenince, vatandaşlar da denizin keyfini çıkarmaya başladı.
Kimi sıcak kumların üzerinde güneşlenirken, kimi ise yakınlarıyla suyun tadını çıkardı. Akıntıyla birlikte temizlenen Armutlu’daki denizin berraklığı ise görenleri sevindirdi.
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