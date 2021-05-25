MUĞLA - Bodrum'da anneleri ölen üç yavru kirpi korumaya alındı
- Yavru kirpilerin yemek yemesi - Veteriner kontrolü - Veteriner hekim Ahmet Kuşseven ile röportaj Muğla 'nın Bodrum ilçesinde anneleri ölen 3 yavru kirpi koruma altına alındı.Konacık Mahallesi Tulup Sokak'ta oynayan çocuklar, yol kenarında yavru kirpileri görünce durumu ailelerine bildirdi.Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kirpiler, veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlıklı oldukları belirlenen yavru kirpiler Bodrum Belediyesince korumaya alındı.Kirpileri kontrol eden veteriner hekim Ahmet Kuşseven, yaptığı açıklamada, anneleri ölen kirpileri kendi yaşam alanlarına salınabilecek düzeye gelene kadar misafir edeceklerini ifade etti.
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