MELBOURNE - Avustralya’da düzenlenen ‘‘Türk Festivali’’ yoğun ilgi gördü
- Festivalden görüntüler - Ömer Gözübüyük'ün açıklamasıMELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Melbourne kentindeki Queen Victoria Market’te bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve yoğun ilgi gören geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivalini yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Programda çeşitli gösteriler sunuldu.
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