Manavgat'ta yaralar sarılıyor... Orman yangınında söndürülen alanlar havadan görüntülendi

-Yanan alanlar detay

-Ağaçlar detay

-Siyah alanlar

-Vadi içinden detay

-Yanmayan alanlar detay

-Yollar detay

-Baraj göleti detay

-Etrafındaki yanan alanlar detay



( ANTALYA - DRONE)- Milyonlarca ağacın yandığı alanlar simsiyah bir tabakayı andırdı- Baraj göletinin maviliği ve siyah alanlar drone ile görüntülendi ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında, zarar gören ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi. Manavgat'ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor. Bir çok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı. Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken geride kalan, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü.

Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi. Öte yandan Naras Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi. (İA-

