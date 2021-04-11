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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Lapa lapa yağan kar Osmaniye’nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

Lapa lapa yağan kar Osmaniye’nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

Kar yağışı

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Yağan Kar Yağışı Irak 

-Kar yağışından genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE -ÖZEL) OSMANİYE

- Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar dolayısıyla bazı köy ve yayla yolları ulaşıma kapandı. Osmaniye’de kent merkezinde yaklaşık 3 gündür etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Osmaniye’de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında düşmesiyle birlikte lapa lapa yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı dolayısıyla Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı birçok köy yayla yolu ulaşıma kapanırken vatandaşlarda da kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde yağmur ve kar yağışının etkisini kaybederek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi. (SKY-
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