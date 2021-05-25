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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu

Kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum, aylar sonra yağmura kavuştu

- Yağmurdan detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

Sağanak Yağış Akalan 


- Bu yıl ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağmur yağışının görülmediği ve kuraklıkla karşı karşıya kalan Erzurum’a aylar sonra yağmur yağdı. Her yıl ilkbahar mevsiminde bolca yağış alan Erzurum bu yıl kuraklıkla mücadele ediyor. Yeteri kadar yağışın görülmediği ilkbahar mevsimi başta çiftçileri olmak üzere vatandaşları düşündürüyor. Aylardır yağmurun yağmadığı Erzurum’da bugün öğlen saatlerinde yağmur yağdı. Aniden başlayan ve kısa süren sağanak yağışa, vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Şemsiyelerini yanlarına almayan Erzurumlular ıslanmaktan kurtulamadı. (ST-)
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