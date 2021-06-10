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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Küçükçekmece’de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi

Küçükçekmece’de bir yandan müsilaj temizliği bir yandan deniz keyfi

drone görüntüleri

-müsilaj temizleme çalışmaları
-denize giren vatandaşlardan görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL

- Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Bir yandan belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken, bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi. O anlar drone ile görüntülendi. Marmara Denizi’ni etkisi altına alan Deniz Salyası, Menekşe deresinde de etkili oldu. Belediye ekipleri kanalın bir bölümünde görülen müsilajı temizleme çalışmalarına başladı.
Müsilaj temizliği ile denize girme aynı karede Belediye ekipleri Deniz Salyasını temizlerken bir yandan vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi. Vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya çalışırken, belediye ekipleri ise müsilajı temizleme çalışmalarına devam etti. İki zıt durumun yaşandığı anlar drone ile havadan görüntülendi.
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