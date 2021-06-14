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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi

Köye inen ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı, sonra fotoğraf çekildi

Ayının mahalle arasından dolaşan videosu

( ARTVİN )- Artvin’de aç kalan ayılar yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor ARTVİN

Sosyal Medya Sarılar Çekim Hayvan 


- Artvin’de aç kalan yavru ayı köye indi. Ayıyı karşısında gören vatandaşlar önce şaşırdı, daha sonra özçekim yaptı. Artvin’in Şavşat İlçesi Sebzeli Köyü sakinleri, yiyecek aramak için güpegündüz köye inen yavru ayıyı karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. İnsanlara aldırış etmeden mahalle aralarında dolaşarak yiyecek arayan yavru ayı, uzun süre köyden gitmeyince vatandaşlar telefonlarına sarılarak ayıyı görüntülemeye çalıştı. Bölge halkından Duygu Demir isimli ise 30 metrelik mesafeden görüntülediği yavru ayı ile özçekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı. “Kapımıza kadar indiğine göre durum kötü” Köyde rahatça dolaşan yavru ayıyı görüntüleyen Güven Arifoğlu ise "İklim değişiklikleri ve buna bağlı olan sebeplerden dolayı, bu yıl yüksek kesimler kurak geçiyor. Yiyecek bulamayan ayılar, yerleşim yerlerine inmeye başladı.
Bu bölgede yaşayan ayılar otçul hayvanlardır. Otla beslenir, meyve ağaçlarından beslenir. Güpegündüz kapımıza kadar indiyse durum kötü. Yüksek kesimlerdeki kuraklığa çözüm bulmalı” ifadelerini kullandı.
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