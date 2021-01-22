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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu

Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu

İmece Usulü ile yol açan köylüler

Kar Kalınlığı Kar Yağışı Hayvan 

-İnsan boyuna ulaşan kar kalınlığında yürümeye çalışan köy sakinleri
-Kar kalınlığından dolayı derede yürüyen köy sakinleri
-detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde insan boyunu aşan kardan dolayı bazı köylerdeki vatandaşlar adeta evlerine hapsoldu.Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Alan köyünde yaşayan vatandaşlar zor günler yaşıyor. Köy sakinlerinden Zafer Akbaş, kar kalınlığının insan boyunu geçtiğini belirterek, “Kar kalınlığından dolayı evlerimizden çıkmaktan zorlanıyoruz. Evlerimizin yolunu açmak için köy halkıyla imece usulü küreklerle çalışıyoruz” dedi.
Köy sakinlerinden Gafur Akbaş da köyde en az bin küçükbaş hayvan olduğunu belirterek, “Ahırlarda bulunan hayvanlara yem vermek için büyük zorluklar çekiyoruz” ifadelerini kullandı.
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