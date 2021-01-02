Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Konya Büyükşehir, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Konya Büyükşehir, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Mama dağıtımı

Sivil Toplum Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Malaların noktalara bırakılması
-Sokak hayvanlarının beslenmesi
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya Büyükşehir Belediyesi, doğal hayatta bizlerle birlikte yaşayan sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da gerekli tedbirleri aldı. Hayvansever dernekleri, öğrenci kulüpleri ve gönüllü besleme yapan hayvanseverlere mama desteğinde bulunan Büyükşehir, şehir genelindeki beslenme odaklarına da mama bıraktı. Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için gereken çalışmaları yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm insanlığı etkileyen korona virüs salgınının sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirterek, bu zor günlerde doğal hayattaki hayvanların aç ve susuz kalmaması için yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını da unutmadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Ekiplerimiz hayvanların beslenme odaklarına mama bırakmaya devam ediyor. Ayrıca; hayvansever dernekleri, öğrenci kulüpleri ve gönüllü besleme yapan hayvanseverlere de iki ton mama desteğinde daha bulunduk. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler olarak hep birlikte bir Konya örneği sergileyerek her zaman olduğu gibi can dostlarımızı yine yalnız bırakmıyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı