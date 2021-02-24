Kolombiya'nın Chinacota kasabası renkli duvar resimleriyle açık hava müzesini andırıyor
GRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Chinacota kasabasındaki renkli duvar resimlerinden detaylar - Kasabanın drone görselleriKOLOMBİYA - Kolombiya'nın Norte de Santander bölgesindeki önemli turizm merkezlerinden olan Chinacota kasabası içinde barındırdığı 100'den fazla renkli duvar resimleriyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor.
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