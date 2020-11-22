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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler, denizin keyfini doyasıya çıkardılar

Kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler, denizin keyfini doyasıya çıkardılar

Drone görüntüsü

Yabancı Turist Masa Sandalye 

-Sahilden detay
-Denize girenlerden detay
-Röportajlar

( MUĞLA -DRONE-EK) MUĞLA

- Sabah 10:00’da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte Bodrum’da yaşayanlar sahile akın etti. Sıcak havanın 25 dereceye çıkmasıyla birlikte sahiller vatandaşlarla doldu taştı.Türkiye genelinde akşam saat 20:00’da başlayan ve sabah 10:00'a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez vatandaşlalar sahile akın etti. Bir çok vatandaş denize girerek serinledi. Bazı vatandaşlarda güneşlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar ulaşmasıyla az sayıda yerli ve yabancı turisti de denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.Bodrum yazı, Doğu kışı yaşıyorTürkiye’nin bir çok şehrinde soğuk hava etkili olurken Bodrum’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez gibi birçok sahil vatandaşlarla doldu taştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek serinledi. Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar gün boyu sahilde vakit geçirdi. Kafeteryaların, restoranlarında kapalı olması nedeniyle birçok vatandaş kendi masa sandalyelerini getirerek sahilde zaman geçirmeyi tercih etti. Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak sahilde oturmaları da dikkatlerden kaçmadı.
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