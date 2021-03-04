KAYSERİ - Mimar Sinan'ın anısı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaşatılacak

- Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik'i ziyareti - Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklaması - Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik'in açıklamasıMimar Sinan'ın anısı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaşatılacak - "Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi" binası mimari proje yarışması için başvurular yarın başlayacakKAYSERİ (AA) - Kayseri 'deki 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne, Mimar Sinan'ın anısına müze ve mimarlık merkezi binası yapılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik'i ziyaret etti.Ziyarette konuşan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine, Mimar Sinan'ın anısına "Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi" binası yapılacağını, projelerin ulusal çapta düzenlenen yarışma ile belirleneceğini kaydetti. Büyükkılıç, Kayseri denilince akla Mimar Sinan'ın geldiğini, Mimar Sinan'ı hem yaşatma hem ona gerekli önemi verme bağlamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapılacak birimlerle taçlandırmak istediklerini ifade etti. Mimarlara ışık tutacak bir merkez olması bakımından projeyi önemsediklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Bu kadar anlamlı ve önemli çalışmanın ulusal bazda bir yarışma boyutu oluşsun istedik, alanında kendisini kanıtlamış yurt dışı ve yurt içinden jürilerimiz var. Bu anlamlı yarışmayı hayata geçirip, en kısa zamanda uygulamasını yapmak suretiyle böyle bir eseri kazandırmayı planlıyoruz. Mimar dostlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Şube Başkanı Çevik ise ulusal proje yarışmasında güzel çalışmaların ortaya çıkacağına inandığını kaydetti. - Yarışma detaylarıYarışmada, Mimar Sinan'ın anlatıldığı, ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanacak. Serbest, ulusal ve tek kademeli olacak mimari proje yarışmasına başvurular yarın başlayacak. Projelerin son teslim tarihi 4 Haziran 2021 olarak belirlenirken birinciye 100 bin lira, ikinciye 80 bin lira, üçüncüye 60 bin lira ve mansiyon kazanan 5 proje sahibine 35'er bin lira ödül verilecek.Yarışmanın detaylarına "https://www.kayseri.bel.tr/yarisma" internet sayfasından ulaşılabilecek.
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