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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Kocasinan Belediyesi 3 bin 410 hasta ve yaralı hayvana sahip çıktı

KAYSERİ - Kocasinan Belediyesi 3 bin 410 hasta ve yaralı hayvana sahip çıktı

- "Küçük Dostlar Ambulansı" - Hasta hayvanlara veteriner hizmeti verilmesi - Sokak hayvanları besleme noktası - Mama yiyen sokak hayvanlarıKocasinan Belediyesi 3 bin 410 hasta ve yaralı hayvana sahip çıktıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 yıl önce hizmet vermeye başlayan "Küçük Dostlar Ambulansı" ile bugüne kadar hasta ve yaralı 3 bin 410 hayvana müdahale ettiklerini bildirdi.Başkan Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.
Üç yıl önce hizmete sunulan "Küçük Dostlar Ambulansı" ile ilçe genelinde yaralı veya hasta sokak hayvanlarını hijyenik ve güvenli şekilde kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:"Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen tam donanımlı ambulansımız, hasta ve yaralı 3 bin 410 hayvanın canını kurtardı. Şimdiden duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kocasinan sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda haftada 30'un üzerinde yaralı ve hasta hayvana anında müdahale eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 410 yaralı veya hasta sokak hayvanının tedavi edilmesini sağladı."

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