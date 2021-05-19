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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KAYSERİ - Gezici bando sokak sokak gezerek 19 Mayıs'ı kutladı

KAYSERİ - Gezici bando sokak sokak gezerek 19 Mayıs'ı kutladı

- Kortejin havadan görüntülenmesi (drone kamera) - Kayseri 'deki bandolu 19 Mayıs etkinliği - Kortej ve vatandaşlar - Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan kutlamalara katılmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Melikgazi ilçesinde sokak sokak gezerek çaldığı marşlarla vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen program kapsamında kortej oluşturuldu.İldem Cumhuriyet Mahallesi'nden hareket eden kortej, bando eşliğinde sokakları gezdi.Korteje Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.Günaydın ve Büyükkılıç, kortejin geçtiği sokaklarda vatandaşlara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler dağıttı.
Evlerinin balkonlarından ve bahçelerinden 19 Mayıs coşkusuna katılan vatandaşlar, bayrak sallayarak ve alkışlayarak korteji selamladı.

Kamera Kışla 

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