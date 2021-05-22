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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri'de 75 yaşındaki Necibe Avşar'ın Erciyes özlemini Büyükşehir Belediyesi dindirdi

Kayseri'de 75 yaşındaki Necibe Avşar'ın Erciyes özlemini Büyükşehir Belediyesi dindirdi

- Belediye personelinin ziyareti - Necibe Avşar'ın konuşması - 75 yaşında Erciyes'i gören Necibe Avşar'ın Erciyes'e gelişi - Kayak merkezine çıkması - Necibe Avşar'ın şarkı söylemesi 75 yaşındaki Necibe Avşar'ın Erciyes özlemini Büyükşehir Belediyesi dindirdi - Belediye ekiplerince evinden alınarak Erciyes'e götürülen yaşlı kadın, bindiği teleferikte tef çalıp türkü söylediKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de oturan 75 yaşındaki Necibe Avşar'ın çıktığı televizyon kanalında Erciyes Dağı'nı hiç görmediğini belirtmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşlı kadını evinden alarak Erciyes Kayak Merkezi'ne götürdü.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde oturan ve düğünlerde çaldığı tef ile tanınan iki çocuk annesi Avşar'ın, katıldığı televizyon programında dile getirdiği Erciyes özlemi üzerine ekibine talimat verdi.Avşar'a ulaşan ekipler, Büyükkılıç'ın davetini ve selamlarını ileterek, yaşlı kadını evinden alıp Erciyes Kayak Merkezi'ne götürdü.Burada teleferik keyfi yapan Avşar, daha sonra Erciyes ile özdeşleşmiş sucuk ekmek yedi.Erciyes Dağı'nı çok beğendiğini belirten Avşar, Büyükkılıç'a teşekkürlerini ve selamlarını ileterek, "İncesu dışında çok bir yere gitmedim, oğlumun evine getirir, götürürlerdi. İncesu'dan Erciyes'i hep uzaktan görüyordum, şimdi yakından gördüm. Allah, Başkanı'mızı hanesine bağışlasın, beni düşünüp buraya getirdiği için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Teleferikte türkü söyleyip tef çalan Avşar'ı, Belediye ekipleri daha sonra tekrar evine bıraktı.

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