Kartallı öğrenciler kep atmak yerine fidan dikerek doğada iz bıraktı

-Öğretmenler

-Fidana dilek asma

-Fidan dikimi

-Fidanları sulama

-Ağaç detay

-Öğrenci ve pankart

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kartal’daki Cevizli Ortaokulu’nun mezun olan öğrencileri, hem geleceğe nefes olmak hem de kendilerinden sonraki öğrencilere yeşil bir ortam bırakmak için kep atmak yerine fidan dikti. “Kep atmıyoruz fidan dikiyoruz” sloganıyla yola çıkarak okullarının bahçesine ıhlamur fidanları diken öğrenciler aynı zamanda doğayla ilgili mesaj ve dileklerinin yazılı olduğu kağıtları da fidanın dallarına astı. Kartal’da bulunan Cevizli Ortaokulu’nun bu sene mezun olacak olan öğrencileri örnek teşkil edecek bir adım attı. Pandemi sürecinde mezuniyet töreni yapamayan öğrenciler hem geleceğe nefes olmak, hem doğada ve gelecekte iz bırakmak hem de okulda kendilerinden sonra okuyacak olan öğrencilere yeşil bir ortam bırakmak adına okulun bahçesine ıhlamur fidanları dikti. Kartal Belediyesi’nin desteğiyle, “Kep atmıyoruz fidan dikiyoruz” sloganıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle beraber toprağı kazıyarak fidan köklerini toprağa dikti, ardından fidanları suladı. Öğrencilerin okul bahçesinde fidan diktiği etkinlik hakkında konuşan Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Karacan, “Kartal Belediyesi ailesi olarak yeşil alanı arttırma çalışmalarımız hızla devam etmekte. Biz metrekarede kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye genelinde gerçekten artırmış durumdayız. Bu yola çıktığımızda sadece parklar, bahçeleri değerlendirmiyoruz, insanların bu pandemi koşullarında hayatına nasıl dokunuruz, insanlarla birlikte yeşile nasıl değer veririz diye düşündüğümüzde ilk önceliğimiz tabii ki okullar oldu. Çocuklarımız ve gençlerimiz oldu. Okullarımıza bu projeyi nasıl uygularız diye düşündüğümüzde çocuklarımızı izledik. Pandemi koşullarının zorluğunun altında çocuklarımız mezuniyet törenlerini gerçekleştiremediler bu yıl. Biz buna nasıl bir çözüm buluruz diye düşündüğümüzde tabii ki açık alanda hem de onların hayallerini, umutlarını, niyetlerini yaşatabilecekleri bir obje bulmamız lazımdı. En uygun objenin de fidan yani yeşil olduğunu düşündük. Hep birlikte “kep atmıyoruz fidan diyoruz” projemizi başlattık. Niyetimiz tabii ki Kartal'daki tüm okullarda bunu gerçekleştirmek ama bence Türkiye genelinde örnek olması gereken bir proje. Burada şu an sekiz sınıfı temsilen ıhlamur ağaçları diktik. Ihlamur ağaçları Anadolu'da eskiden evlat kokusu anlamına geliyordu. Ihlamur ağaçlarının bizim müdürlüğümüz açısından da yeri çok değerli ve önemli o açıdan. Evlat kokusunu yani buradaki evlatlarımızın kokusunu bahçeye yayılması amacıyla ıhlamur ağaçlarını diktik. Ancak gördüğünüzün dışında da arka tarafta altmışa yakın bitkilendirme çalışması olacak” dedi.

Okul bahçesine fidan diken öğrencilerden Sema Nur Güneş, “Bugün ilk amacımız burayı güzelleştirmek, gelecek nesillere güzel bir okul ortamı bırakmak. Ve biz kep atmak yerine, hem doğamızı güzelleştirmek, hem de buraya nefes sağlamak için ağaç dikmeye karar verdik. Bu ağaç dikme etkinliği için hem okul idaresine hem de Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bu sene mezuniyet töreni yapamayacaklarını belirten Cevizli Ortaokulu Müdürü Recep Yazıcı, “Pandemi nedeniyle bu sene böyle bir etkinliği yapamayacağımızdan dolayı okul aile birliği, ve öğretmenlerimizle istişare yaparak “kep atmıyoruz, ağaç dikiyoruz” projesini planladık. Gönüllü öğrencilerimizden, velilerimizden katkılar sağlayarak burada ağaç dikme töreni gerçekleştiriyoruz. Buradaki gayemiz, öğrencilerimizin geleceğe dönük, okumuş oldukları okullarda bir anı biriktirmek” şeklinde konuştu.





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