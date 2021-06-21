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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kartal Sahili deniz salyasından temizlendi

Kartal Sahili deniz salyasından temizlendi

Drone

-Aktüel
-Vatandaş ile röportaj

( İSTANBUL -DRONE)- Kartal Sahili'nin son hali havadan görüntülendi İSTANBUL

- Kartal Sahili müsilajdan temizlendi. Yürütülen çalışmalar sonrası yoğun koku ve kirlilikten arıtılan Kartal Sahili'n son hali havadan görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliği devam ediyor. Çalışmalar kapsamında deniz salyasında yoğunluk gösteren Kartal Sahili de temizlendi. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da sahil şeridinde oluşan deniz salyalarının varlığı ile birlikte oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği sona erdi. Müsilajdan temizlenen Kartal Sahili'nin son hali havadan görüntülendi. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Hüseyin Yalçın, “Kartal Sahil şu an için daha temiz durumda. Tabi bu deniz salyalarının temel sebebi araştırılmalıdır. Temizlik çalışmaları uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Son durum olarak da Kartal Sahili temizlenmiş olarak gözüküyor” diye konuştu.
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