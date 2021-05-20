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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars'ta 5 metre yüksekliğinde kar kütlesi görenleri şaşırttı

Kars'ta 5 metre yüksekliğinde kar kütlesi görenleri şaşırttı

Sarı çiçeklerle kar kütlesinden detay görüntü

Kayalı Gökyüzü 

-Fotoğrafçının kara dokunması detaylar
-Kar kütlesinden detaylar
-Eriyen kar suları ve kar kütlesinden detay görüntüler
-Vatandaşın konuşması
-Detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta baharla birlikte doğa canlanırken, Mayıs ayında kayalıklarda bulunan 5 metre yüksekliğindeki kar kütlesi görenleri şaşırttı.Kars-Göle karayolundaki kar kütlesi görenleri şaşırtıyor. Kar kütlesine gören vatandaşlar, hem baharın, hem de kışın tadını çıkarıyor. 5 metre yüksekliğindeki kar kütlesi fotoğrafçıların da ilgisini çekti. Bölgeye gelen fotoğrafçılar, bahar ve kışı aynı anda fotoğrafladı.Kars-Göle karayolunu kullanan sürücüler 2 bin rakımlı Boğatepe geçidinde yol kenarında bulunan kar kütlesiyle karşılaşıyor. Bazı vatandaşlar kovalara doldurdukları tüketmek üzere evlerine götürürken, özellikle fotoğrafçılarda beyaz ile bütünleşen gökyüzü ve çiçeklerin fotoğraflarını çekiyor.“Kayalıklarda 5 metre yüksekliğinde kar var”Baharla kışı aynı anda yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Kars tam anlamıyla yaz geldi diyemeyiz. Şuanda arkamda görünen kayalıklarda yaklaşık 4-5 metre yüksekliğinde kar var. Bir tarafta yeşil, bir tarafta beyaz Kars doğasıyla da bir başka güzel, geldik buraya fotoğraf çektik, yeşille beyazı bütünleştirdik. Arkamda görünen kar Haziran ayında ancak erir. Burada yaklaşık 5 metreye yakın kar var” dedi.
Kars-Göle karayolunda bulunan 5 metre yüksekliğindeki kar kütlesinin canlanan doğayla bütünleşmesi kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.Güzergahı kullanan sürücüler ise araçlarını kısa süreliğine durdurarak kar kütlesi önünde fotoğraf çekiliyor. Bazı sürücüler ise yanlarında getirdikleri kovalara kar doldurarak tüketmek üzere evlerine götürüyor.
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