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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar

Karlı dağlarda zorlu yaşam...Yazın topladıkları samanları kışın köye indiriyorlar

karlı dağlara tırmanış

Kayalı Hayvancılık Hayvan Irak 

-kilometrelerce yol giden köylüler
-yaylada samanları toplama ve birleştirme
-kaydırarak köye doğru hareket
-kayalıklardan indirilen samanlar
-araca bindirme
-araçtan indirme
-röportajlar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaz aylarında saman toplayan vatandaşlar, zorlu kış şartlarında topladıkları samanları köye indiriyor.Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde hayvancılıkla uğraşan köylülerin zorlu kış mesaisi başladı.
Köylüler, 2000 rakımlı dağlarda ilkbahar aylarında biçtikleri ot ve samanları hayvanlarına yem olarak vermek için günlerdir zor şartlarda çalışıyor. Karlı dağları aşarak 5 kilometre yol giden köylüler, yaylalarda topladıkları ot ve samanları brandaların üzerine bırakarak karda kaydırıp köylere indiriyor.Yıllardır hayvancılıkla uğraşan Reşit Öter (63), her kış bu zorluğu yaşadıklarını söyledi.

Kürtçe konuşan Reşit Öter, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu dağların arasında hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yazın topladığımız otları kışın birbirimize yardım ederek köye indiriyoruz. Çok tehlikeli bölgelerden geçiyoruz. 5 kilometre yol kat ederek bu samanları getiriyoruz. Araçlara yükleyip köye getiriyoruz" dedi.
Köylülerden İdris Öter de yazın topladıkları otları kışın köye indirdiklerini söyledi.

İdris Öter, "Kar kalınlığı her geçen gün artıyor. Komşumuza bugün yardım ettik, yarın başkasına yardım edeceğiz. Sabahın ilk ışıklarıyla dağa tırmanıyoruz. Çok yorucu bir iş ama bölgemizde hayvancılık yapamayan geçinemiyor. Korona virüs tedbirlerine çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

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