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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti

Karla örtülü yayladaki gün batımında eşsiz manzara mest etti

Gün batımı ve karla kaplı yayladan detay

Belediye Başkanı Gökyüzü Alabalık Ziyaretçiler Kar Yağışı 

-Yaylanın havadan görüntülenmesi
-Oluşan eşsiz manzaradan detaylar
-Yayla ve günbatımından detaylar
-Başkan ve mahalle muhtarı röportaj

( SAKARYA -ÖZEL-DRONE)- Kerem Ali Yaylasında kış güneşinin kartpostallık gün batımı- Havadan çekilen seyrine doyumsuz manzara izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Kerem Ali Yaylasında kar yağışı sonrasında gün batımı ile birlikte oluşan eşsiz manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gün batımı ile birlikte kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yayla havadan da görüntülendi. Dağ yürüyüşü, kampçılık, izcilik, dağcılık gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan Kerem Ali Yaylası geçtiğimiz günlerde beyaz gelinliğini giydi. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ve zirvesi 1450 rakıma ulaşan yaylanın her bir noktası ayrı ayrı kartpostallık bir manzaraya sahne oldu. Karla örtülü yaylada kış güneşinin batışı ile oluşan eşsiz güzellik drone ile havadan da görüntülendi. Kızıla bürünen gökyüzü karlarla kaplı yaylayı adeta bir film platosuna çevirirken, seyrine doyumsuz görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dört mevsim insanlarımız ziyaret ediyor Sakarya’nın en kısa zamanda, en yükseğe çıkılan Kerem Ali Yaylası’nın dört mevsim ayrı güzellikler sunduğunu aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “En çabuk en yükseğe çıkılan zirvesi 1450 rakımlı Kerem Ali Yaylasındayız. Burası Güzlek, Yeniköy, Hasanbey, Pazarköy, Alaağaç Mahallelerimizin yaylası. Türkiye’nin her yerinden insanların yaz-kış, 4 mevsim ziyaret ettikleri bir yaylamız. 4 mevsim farklı güzellikler sunan ve Akyazımız’da kartpostallık görüntüler oluşturan Kerem Ali Yaylasındayız. İhlas Kuzuluk Kaplıcalarında kalanlar başta olmak üzere, diğer vatandaşlarımızın da sık sık gelip ziyaret ettiği bu güzellikleri bizlere bahşeden Cenabı Allah’a şükürler olsun. Akyazı’nın hatta Sakarya’nın en kısa zamanda, en yükseğe çıkılan noktası burası” dedi.
Doğası ile harika bir yer Normalde mahallenin nüfusunun 500 olduğunu ancak gelen ziyaretçiler ile birlikte zaman zaman bu nüfusun 2 binlere kadar ulaştığını ifade eden Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, “Bizim mahallemizin nüfusu 500 civarında ama yaz aylarında tatilcilerin de gelmesi ile birlikte 2 bini buluyor. Genellikle yazın daha kalabalık oluyor. 2014 yılından sonra Kerem Ali’ye baya bir ağırlık verdik belediyemiz ile beraber. Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu, yollarımız uygun değildi ve şuanda hepsi yapıldı. Hafta sonları kamp yapanların ve turistlerin gelmesi ile birlikte yoğunluk oluşuyor yaylamızda. Kerem Ali Türbemiz var zirvede yaklaşık 1450 rakımlı hem oraya ziyarete geliyorlar, hem Kerem Ali gölümüz var oraya geliyorlar. Doğası ile harika bir yer ve merkeze çok yakın bir yayla. Kar başladığından beri belediye ekiplerimiz ile beraber mahallemizin yolunu açtık. Pandemiden dolayı aile ve çocukların stres atması içinde bir aktivite oldu” diye konuştu.

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