Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Karabük'te Mart ayında kar yağışı etkili oldu.. Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'te Mart ayında kar yağışı etkili oldu.. Ormanlar beyaz örtüyle kaplandı

Drone ile Ahmet Usta geçidinden detay

Hava Sıcaklıkları Yağan Kazma Kürek Kar Yağışı 

-Ormanlardan detay
-Ahmet usta tabelasından detay
-vatandaşlardan detay
-vatandaş ile röportaj

( KARABÜK -DRONE)- Karabük-Bartın karayolu beyaz örtüyle kaplandı, vatandaşlar karın keyfini çıkardı KARABÜK

- Karabük-Bartın karayolu Mart ayında yağan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını durdurup kartopu oynadı. Karabük’te hava sıcaklıklarının biranda düşmesiyle beraber yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Safranbolu-Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye büründü. Araçlarından inerek karın keyfini yaşamak isteyen sürücüler bol bol fotoğraf çekip kartopu oynadı. Mart ayında yağan karı da gördüklerini belirten Tayfur Balık, “Eskilerin dediği gibi, ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ O söylenti devam ediyor” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı