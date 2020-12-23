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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar

Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar

-Kardan detay

Kar Yağışı 

--Beyaza bürünen etraftan detay
--Kent meydanından detay
--Vatandaş röp

( SİVAS )- Sivas beyaz gelinliği giydi- Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. SİVAS

- Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Sivas dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu sabah etkisini artırdı. Termometrelerin sıfırın altında 5 derece gösterdiği kentte kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinlik giyen kent merkezi kar yağışı ile birlikte ortaya güzel görüntüler çıkardı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kar yağışı ile birlikte mutlu olduklarını söyledi.

Kimi vatandaşlar ise yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı. (OE-GF-
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