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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar altında doğan kuzuları araçla taşıdılar

Kar altında doğan kuzuları araçla taşıdılar

sürünün yoğun sise ve kara yakalanması

Jandarma Akalan Hayvancılık Bulduk Kar Yağışı 

-hayvan sürüsü yolculuk detay
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( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde yayla dönüşünde kar yağışına yakalanan sürüde dünyaya gelen kuzular otomobille taşındı SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde yayla dönüşünde kar yağışına yakalanan sürüde dünyaya gelen kuzular otomobille taşındı. Sivas'ın Gürün ilçesi Tepecik köyünde çobanlar, kar yağışının etkisini hissettirmesi üzerine yaklaşık 50 kilometrelik dönüş yolculuğuna başladı.
Koyun sürüsü, yayla dönüşünde yoğun sise ve kar yağışına yakalandı. Bu sırada bazı koyunlar doğum yaptı. Dünyaya yeni gelen kuzular için yabancı uyruklu çobanlar, Tepecik köyü muhtarı Ömer Kılıç ve köyde yaşayan Abbas Kara'dan yardım istedi. Muhtar Kılıç, yolculuk sırasında doğan kuzuları aracıyla köye taşırken Abbas Kılıç'ta siste kaybolmamaları için çobanlara rehberlik yaptı. Uzun süren yolculuğun ardından çobanlar ve koyun sürüsü Tepecik köyüne ulaştı. Tepecik köyü muhtarı Ömer Kılıç, “Köyümüzde hayvancılıkla uğraşanlar yaz aylarında Çevirme yaylasına gidiyorlar. Dönüşte gelirken tipiye yakalanmışlar. Bende muhtar olarak ve jandarma gittik. Çobanlara yardımcı olduk. Birkaç tane kuzu kalmıştı onları aldık. Şimdi de bekliyoruz afetten getireceğiz. Sağ salim, köye kavuşturacağız. Bir sıkıntı yok şükür. Baya tipi vardı. Hava da çok sisliydi“ dedi.
Abbas Kara, dönüş yolunda çobanlara rehberlik yaptığını belirterek “Çobanlar sisten yollarını bulamadılar. Gittik ve yardımcı olduk. Şimdi çobanlar Tepecik’e doğru gidiyorlar. Bendim yolu bilen. Kış şartlarıydı koyun sürüsünün yolunu bulduk. Sis, duman kar vardı“ dedi.

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