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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kanadına saçma isabet eden ‘Karabatak’ kuşu tedavi altına alındı

Kanadına saçma isabet eden ‘Karabatak’ kuşu tedavi altına alındı

kuştan detay

Hastane Bild Sayılar Hayvan 

-kanadına bakılması
-Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han röp.
-detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kanadına saçma isabet eden Karabatak kuşu, tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cip Baraj Gölü kenarında uçamayan Karabatak kuşunu fark etti. Ekipler tarafından alınan kuş Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi. Hayvan hastanesinde tedavi altına alınan kuşun tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği kanadından yaralandığı belirlendi. Kuşun yapılan tedavinin ardından tekrar doğaya salınacağı bildirildi.
Karabatak kuşunun ekipler tarafından Cip Baraj Gölü’nün yakınlarında bulunduğunu belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, “Ateşli silah ile yaralanmış bir Karabatak. Yarasında tek bir saçma izi görülüyor. Röntgenini de alacağız. Tedavisine başlayıp, bittikten sonra tekrar ekiplere teslim edip doğasına salacağız. Karabatak, genelde küçük balık yavrularıyla beslenir. Doğa Koruma ve Milli Parklar da yiyeceklerini getiriyor, burada da öyle besliyoruz. Yani sulak yerde yaşar, balıkla beslenirler” dedi.
Bütün yaban hayvanlarının sayılarının azalmaya başladığını aktaran Prof. Dr. Han, “Bu da onlardan bir tanesi diyebiliriz çünkü bilindiği üzere bunlar avlanıyorlar ve avlanınca da sayıları git gide düşmeye başladı.
Büyük bir ihtimalle yasak bir avlanma sonucu yara almıştır. Kanadından yaralanmış, bir saçma izi yarası var, kırığı yok. Vatandaşlar özellikle bu yaban hayvanlarını konusunda duyarlı olmalılar. Doğal dengeyi koruyan hayvanları vurup sayılarının azalması veya nesillerinin tükenmesi dengenin bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden daha dikkatli olmaya çağırıyorum” şeklinde konuştu.

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