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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İZMİR - Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

İZMİR - Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi

- Kordoboyu'nda yürüyen insanlar - Konak Meydanı'ndaki hareketlilik - Kemaraltı Çarşısı girişi - İzmir im Kart'ın HES kodu ile eşleştirilmesi işlemi için bekleyen vatandaşlarKovid - 19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir 'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendiİZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vaka sayısında artış kaydedilen İzmir 'in işlek noktalarının kalabalık olduğu görüldü.
Kentte Konak Meydanı, Kemeraltı Çarşısı ve Kordonboyu gibi bölgelerde insan yoğunluğu gözlendi.Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken sosyal mesafe kuralı ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.Güneşli havanın etkisiyle özellikle öğleden sonra sahil bandı ve parklarda kalabalığın artması nedeniyle polis ekipleri, tedbirlere yönelik denetim ve uyarılarda bulundu. - HES kodu eşleştirme kuyruğuÖte yandan kent içi toplu ulaşımda kullanılan İzmir im Kart'ın HES kodu ile eşleştirilmesi işleminde son gün olması nedeniyle ESHOT başvuru noktalarında zaman zaman kuyruklar oluştu.İnternet üzerinden de yapılabilen eşleştirme işleminde kart sorunu yaşayan veya interneti olmayan vatandaşların yaptığı başvurular sırasında sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü.

Koronavirüs Alabalık Toplu Ulaşım İnter Polis Ekipleri 

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