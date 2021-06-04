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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına düzenlenen sergiyi gezdi

İSTANBUL - TBMM Başkanı Şentop merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına düzenlenen sergiyi gezdi

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Fatih Merkez Kütüphanesini ziyareti - TBMM Başkanı Şentop'un gençlerle sohbet etmesi - TBMM Başkanı Şentop'un Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ı ziyareti - Hediye takdimi - Hatıra fotoğrafı çektirilmesiTBMM Başkanı Şentop merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına düzenlenen sergiyi gezdiİSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, evrak ve bazı eşyalarından oluşan sergiyi ziyaret etti.Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 'da Fatih Belediye Başkanlığını ziyaret ettiklerini bildirdi.Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını belirten Şentop, ayrıca merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, evrak ve bazı eşyalarından oluşan sergiyi gezdiklerini kaydetti.
TBMM Başkanı Şentop paylaşımında sergi ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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