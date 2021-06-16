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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul Boğazı çamura bulandı

Drone görüntüsü

Sağanak Yağmur 

-Detay
-Çamura bulanan boğaz

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi. (AZ-
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