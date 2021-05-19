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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - 19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandı

İSTANBUL - 19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandı

- Galata mevkisinde havai fişek gösterisi - Salacak sahilinden ışık gösterisi - Kız Kulesi üzerinde ışık gösterisi - Salacak, Beylerbeyi ve Sarayburnu'nda düzenlenen ışık ve hologram gösterisi19 Mayıs İstanbul Boğazı'nda ışık gösterileriyle kutlandıİSTANBUL (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul 'un çeşitli noktalarında hologram ve ışık gösterileri düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sarayburnu sahilinde hologram perde üzerine sanatçı Cemal Akyıldız'a ait Atatürk gravürleri yansıtıldı. Salacak ve Beylerbeyi sahillerinde ise ışık gösterileri yapıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Galata Kulesine çeşitli görseller yansıtıldı.Gösteriler, vatandaşlar ve turistler tarafından da ilgiyle takip edildi.Ayrıca İBB tarafından Kuruçeşme'de Ceza, Can Bonomo ve Ayben'in sahne aldığı çevrim içi konser düzenlendi.
Konser etkinliğine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye bürokratları ve İBB Spor Kulübünün sporcuları eşlik etti.Çevrim içi konser öncesinde İstanbul Boğazı üzerine kurulan platform üzerinden kısa bir ışık ve ses gösterisi düzenlendi.

Işık Gösterisi Havai Fişek Gösterisi Hologram Havai Fişek 

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