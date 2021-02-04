İspir'de Çoruh Nehri buz tuttu... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

- Erzurum'un İspir ilçesinde kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor. Etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçeden geçen Çoruh Nehri buz tuttu. Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri, kar yağışı ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Buz tutan nehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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