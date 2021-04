İki bina arasında meydana gelen heyelan sonucunda istinat duvarı çöktü

--Muhtar Mehmet Özçıkrıkcının röp

--Çevreden detay



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak'ta Baştarla Mahallesi Toki Konutlarında sağanak yağış sonucunda iki bina arasında heyelan meydana geldi. Zonguldak'ta Baştarla Mahallesi Toki Konutlarında sağanak yağış nedeniyle iki bina arasında heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında bina arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı. Öte yandan çöken yerin üst kısmında bulunan elektrik direği ise tehlike arz ederken, çöken kısma hemen güvenlik şeridi çekilerek giriş çıkışlara kapatıldı. Mahalle halkının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Belediye ekipleri ve Bedaş ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri çöken kısımda inceleme çalışması yaptı. Diğer yandan ise Bedaş ekipleri de tehlike saçan elektrik direğini de yıkılma tehlikesi nedeniyle oradan kaldırdı. Baştalarla Mahallesi Mehmet Özçıkrıkcı, ufak çaplı bir kaza atlattıklarını söyleyerek, ''Yağmur sularının toprağı yumuşatması sonucunda iki bina arasında ki istinat duvarı çöktü. Allaha şükür can kaybımız yok. Olay yerine AFAD, Bedaş ve belediye ekiplerimiz gelerek önlemleri aldı. Can kaybımız yok. Ufak çaplı bir kaza atlattık. Heyelanın olduğu yere tekrar duvar çekilecek. Şuan sadece elektrik direği tehlike araz ediyor. Bedaş ekiplerimizde hemen gelerek direği kaldıracak. Sadece şuan için mahalle halkının şerit çekilen yere geçmemesi gerekiyor'' dedi.

