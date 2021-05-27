Her yıl sadece 15 gün görülebiliyordu, bu yıl o görsel şölen yaşanmadı

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( GİRESUN )- Giresun’un Doğankent ilçesinde HES’in oluşturduğu yapay şelale bu sene kuraklık nedeniyle görsel şölene dönüşmedi GİRESUN



- Giresun’un Doğankent ilçesinde HES’in oluşturduğu yapay şelale bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle görsel şölene dönüşmedi. Geçtiğimiz yıllarda HES barajındaki su tahliyesi sonucu Mayıs aylarında yaklaşık 15 gün boyunca görsel şölen oluşturan 150 metrelik yapay şelale bu yıl kuraklık nedeniyle oluşmadı. HES barajındaki su seviyesi yükselmediğinden dolayı gürül gürül akan şelalenin yerinde ise sadece su sızıntısının olduğu gözlendi. Sadece şelaleyi görmek için Mayıs ayında ilçeye gelenler olduğunu ifade eden ilçe esnaflarından Sebahattin Alim, “Geçtiğimiz yıllarda Nisan ve Mayıs aylarında HES’deki su tahliyeleri sonucu en az 15 gün süren yapay şelale şöleni yaşanırdı. Bu görsel şöleni görmek için komşu ilçelerden gelenler olduğu gibi Tirebolu, Gümüşhane Karayolu'nu kullananlarda ilçede mola verirdi. Bu şelale ilçemizin sembolü haline gelmişti. Ancak bu yıl çok fazla kar ve yağmur yağmaması nedeniyle sanıyoruz ki barajlar dolmadı bu nedenle de su tahliyeleri yapılmadı. İlçemizin yanı başından geçen Harşit Çayı da geçen yıl bu zamanlarda gürül gürül akarken, şimdi su seviyesinin düştüğünü görüyoruz. Kuraklık bizim yapay şelalemizi de etkiledi” dedi.

Öte yandan Giresun’un Doğankent ilçesinde ‘Harşıt Vadisi’ ve Uluslararası İran Karayolu üzerinde 1960’lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali (HES) her yıl Mayıs ayının son günlerinde yaylalardaki karların erimesiyle fazlalaşan suyun tahliyesi yapılıyordu. Bu anlarda ise ortaya muhteşem görüntüler çıkartan yapay şelale ilgi odağı haline geliyordu. (AB-ÖS-Y)

