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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Amanos Dağları'nın ilkbahar renkleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu

HATAY - Amanos Dağları'nın ilkbahar renkleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu

- Erik bahçelerinin drone ile görüntüsü - Şeftali ve nektarin bahçelerinin drone ile görüntüsüAmanos Dağları'nın ilkbahar renkleri, kartpostallık görüntüler oluşturduHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerindeki meyve ağaçları ilkbahar mevsiminin gelmesiyle çiçek açmaya başladı.
Rengarenk çiçek açan kayısı ve şeftali ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu.Bölgedeki meyve bahçelerinin ağaçlarında beyaz, pembe ve yeşilin her tonunu görmek mümkün oluyor.Amanoslar'daki rengarenk şölen fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.Fotoğrafçılar ilkbaharın ilk günlerinde ilçedeki doğal güzelliklerin fotoğrafını çekebilmek için bölgeye geliyor.

Şili 

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