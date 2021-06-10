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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar

Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar

- Olay anının görüntüsü

Yavru Köpek Para Cezası Yavru Köpekler Polis Ekipleri Sokak Hayvanları 

-- Kazadan kurtulan köpekten görüntü
-- Çocukların köpekle ilgilenmesi
-- Çocukların yaptığı mezardan görüntü
-- Veterinerin açıklaması

( KOCAELİ )- Dikkatsiz sürücünün telef ettiği köpeğe bakan çocuklardan anlamlı davranış- Bir yavruyu kaybeden çocuklar diğerine gözleri gibi bakıyor KOCAELİ

- Kocaeli’de sokak ortasında oynarken seyir halindeki bir aracın altında kalarak telef olan köpeğe bakan çocuklar, harçlıkları ile besledikleri yavru köpeğe yaptıkları mezarın başında olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 2317. Sokak üzerinde vatandaşların sahiplendiği yavru köpeklerden biri, yol ortasında oynadıkları sırada seyir halindeki hafif ticari aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler tarafından veterinere götürülen yaralı köpek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yavru köpeğin ezildiği tespit edilen aracın sürücüsü M.T. ise polis ekiplerince yakalanarak idari para cezası ile cezalandırıldı. ‘Dodo’ adını verdikleri köpeği biriktirdikleri harçlıklarla besleyen çevredeki çocuklar ise olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Ölen köpeğe sokaklarında mezar yapan çocuklar, kalan yavru köpeğe ise gözleri gibi bakıyor. Köpeğin geldiğinde şok halinde ve komaya girmek üzere olduğunu belirten Veteriner Hekim Adem Fidan, “Bilinci açık değildi kapalıydı. Muhtemelen iç kanama riski vardı. İlk müdahaleleri yapıldı ama maalesef bir saat içerisinde köpeği kaybettik. Bu tarz durumlarda çarpan kişi, en azından erken müdahale yapıp köpeği kurtarabilir. Sokak hayvanlarında araç sigortası kaza tutanağı dahilinde bunların masraflarını karşılıyor. Genelde masraftan kaçtıkları için böyle bırakıp kaçıyorlar. Sorumluluk almak istemiyorlar. Biz veterinerler olarak sokak hayvanları konusunda yardımcı oluyoruz. Maliyetlerini çok şişirmeden hayvanın canını kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
(GY-
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