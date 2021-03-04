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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
GÜMÜŞHANE - Yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdı

GÜMÜŞHANE - Yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdı

- Yaban keçilerinin tırmanma görüntüleri Gümüşhane 'de yaban keçilerinin tırmanma hünerleri kameraya yansıdıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de, koruma altında olan ve popülasyonunun artırılması için çalışma yürütülen yaban keçilerinin kayalar üzerindeki hareket becerileri görüntülendi.Kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatını izleme görevi yürüten Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmasında, popülasyon artışı için doğaya bırakılan bir grup yaban keçisini gözlemledi.Ekiplerin kamerayla kayda alıp kurumun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, yaban keçilerinin sarp arazi ve kayalıklarda sürü halindeki gezintileri ve kayalıklara tırmanışlardaki ustalıkları göze çarpıyor.Kentte, kayıt altında bulunan ve takip edilen yaklaşık 800 yaban keçisi bulunuyor.

Sosyal Medya Kayalı Kamera Avcılık Yaban Keçisi 

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