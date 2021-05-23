GUATEMALA - Pacaya Yanardağı civarında yaşayan köylüler volkanik aktivitenin durması için dua etti.
- Volkanik aktivitesi devam eden Pacaya Yanardağı - San Vicente Pacaya kasabası sakinlerinin dua ederek yürümesi - Kasaba sakinlerinin kilisede dua etmesiGUATEMALA (AA) - Guatemala 'daki San Vicente Pacaya kasabasındaki Pacaya Yanardağı yeniden faaliyete geçerek patlamasının ardından, yanardağ civarında yaşayan köylüler ise bir araya gelerek volkanik aktivitenin durması için dua etti.
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