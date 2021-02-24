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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GİRESUN - Bir kişinin çatıdan düşen buz kütlesinden kurtulma anı güvenlik kamerasına

GİRESUN - Bir kişinin çatıdan düşen buz kütlesinden kurtulma anı güvenlik kamerasına

- Çatıdan düşen buz kütlesi (Güvelik kamerası) - Buz kütlesinin düştüğü bina - Binadan düşen buz kütlesi - Cadden geçen vatandaşlar - Mustafa Karakuş ile röportaj - Esnaflardan Abdulkadir Önsoy ile röportaj - Binada oluşan buz sarkıtlarının kırılması Giresun 'da bir kişinin çatıdan düşen buz kütlesinden kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdıGİRESUN (AA) - Giresun 'un Şebinkarahisar ilçesinde, kaldırımda yürüyen kişinin, bina çatısından düşen buz kütlesinden son anda kurtulduğu an, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.İlçede yaşayan Mustafa Karakuş (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun caddesi üzerinde öğle saatlerinde yürüdüğünü söyledi.

Dalgın şekilde ilerlediği sırada ne olduğunu anlamadığı bir ses duyduğunu aktaran Karakuş, "Kafamı yukarı kaldırdığım sırada buz kütlesini gördüm. O an şoka girdim. Dokunduğunu hissettim ama kendimi kurtarabildim." dedi.
Cadde üzerinde esnaflık yapan Abdulkadir Önsoy ise olay anında dışarıda olduğunu belirtti.
Önsoy, buz kütlesinin düşmeye başladığı anda Karakuş'u uyarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Buzlar erimeye başlamıştı. Amcamızı uyarmaya çalışırken Allah'tan kendisi gördü. Son anda kaçtı. Bize düşmesini beklerken, amcamızın üzerine düştü." diye konuştu.
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhabir Güvenlik Kamerası Buz Sarkıtları Karahisar Buz Kütlesi 

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