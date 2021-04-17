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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gemlik Sahilini gören şaşkına dönüyor...Plankton patlaması denizi beyaza boyadı

Gemlik Sahilini gören şaşkına dönüyor...Plankton patlaması denizi beyaza boyadı

Denizden görüntü

Deniz Kirliliği Kamera İlkbahar Biyoloji 

-Röportajlar
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( BURSA ) BURSA

- Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezine bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü. İlkbaharda deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle biyolojik mevsimsel olay olarak meydana gelen plankton patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını beyaza bürüdü. Sahilin bembeyaz olduğunu görenler, şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Öte yandan, geçen hafta da oluşan plankton patlamasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilkbaharda özellikle Gemlik açıklarında görülen plankton çoğalmalarının deniz kirliliği olmadığı belirtilmişti.
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