Etkili tipi nedeniyle Uşak - Afyon karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı

-kara yolları ekiplerinden görüntü

-ekipler çalışma yaparken görüntü



( UŞAK ) UŞAK



- Uşak’ta etkisini arttıran tipi, Uşak-Afyonkarahisar yolu üzeri Dumlupınar Kavşağında olumsuzluklara neden oldu. Etkili olan tipi, vatandaş kameralarına da yansıdı. Uşak’ta akşam saatlerinde akşam saatlerinde aniden başlayan kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz yönde etkiledi. Özellikle Uşak - Afyonkarahisar yolu üzeri Dumlupınar Kavşağında etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü ve araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Kara yolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalıştı. Ayrıca etkili olan tipi, yolda seyir halinde olan bir araç içerisindeki vatandaşlar tarafından da görüntülendi.



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