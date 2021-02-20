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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ERZURUM - Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

ERZURUM - Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

- Palandöken Kayak Merkezi'nden görüntü - Kayak severlerden görüntüKısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyorERZURUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Erzurum 'un Palandöken Kayak Merkezi'ndeki turistler, kayak yaparak gönüllerince eğleniyor.Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu kayak yaparak değerlendiriyor.Lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, salgın kurallarına uyarak kayağın keyfini çıkarıyor.Turistler aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.Kar kalınlığının 125 santimetreye ulaştığı Palandöken, Rusya, Ukrayna, Moldova ve Çin'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ordu, Edirne, Trabzon ve çevre illerden misafirleri ağırlıyor.

Hafta Sonu Koronavirüs Bungalov Kış Turizmi Yabancı Turist 

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