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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’da kavurucu sıcaklar...Vatandaşlar gölgeye kaçtı, çocuklar süs havuzunda serinledi

Erzurum’da kavurucu sıcaklar...Vatandaşlar gölgeye kaçtı, çocuklar süs havuzunda serinledi

termometreden detay

-Gölgede oturan vatandaşlardan detay
-Havuz kenarında oynayan çocuklardan detay
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-detaylar

( ERZURUM ) Erzurum’da kavurucu sıcaklar...Vatandaşlar gölgelere kaçtı, çocuklar süs havuzunda serinledi ERZURUM

- Hava sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu Erzurum'da vatandaşlar ağaç gölgelerinde, havuz kenarında oturarak kendilerini güneşten korumaya çalışıyorlar. Erzurum'da yaşanan kavurucu sıcaklıklar vatandaşları bunaltıyor. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ağaç gölgelerine uzanarak serinlerken bazıları ise havuzdaki sularda serinlemeye çalışıyor. Erzurum'un Haziran ayında ilk defa böyle sıcak olduğunu belirten vatandaşlar dışarıda kalamadıklarını söylediler. Bu sene Haziran ayının çok sıcak geçtiğini belirten vatandaşlar, “Bu sene çok sıcak. Bunaltıcı bir sıcak var. Dışarıdan eve kaçıyoruz. Hissedilen 35 derece. İstanbul’da yağış etkili Erzurum’da ise sıcak hava. Nem fazlalığı da var. İlk defa böyle bir sıcak hava yaşıyoruz” dediler.
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