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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Erzurum buz tuttu...Şadırvanlar dondu, çatılardaki buz sarkıtları böyle görüntülendi

Erzurum buz tuttu...Şadırvanlar dondu, çatılardaki buz sarkıtları böyle görüntülendi

Buz tutan şadırvandan detaylar

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Uttu 

-Kar detayları
-Buz sarkıtlarından detaylar
-Donan merdivenler
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle şadırvanlar ve bazı merdiven basamakları buz tuttu. Erzurum’da soğuk havalar yaşam koşullarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı merdiven basamakları ve şadırvanların buz tutmasına sebep oldu. Dondurucu soğuklar evlerin ve camilerin çatılarında ise buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Öte yandan Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarılara göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı, sabah saatlerinde ise yer yer buzlanma ve don olacağı belirtildi.
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