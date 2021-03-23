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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ERZİNCAN -Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

ERZİNCAN -Yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

- Karla kapanan yolun açılması - Hastanın ambulansa taşınmasıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gazipınar Köyü'nde aniden rahatsızlanan 70 yaşındaki Cemalettin Arpa'nın yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan köye ambulansla gidemeyen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istedi.Karla mücadele ekipleri, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.Daha sonra ambulansla köye ulaşan sağlık görevlileri, Arpa'yı ilk müdahalesinin ardından Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlk Müdahale Hastane 

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