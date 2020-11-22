ERZİNCAN - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
- Cumhuriyet Meydanı, Terzibaba Cami ve Dörtyol Kavşağından genel ve detay drone görüntüsüERZİNCAN - Erzincan 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Erzincan 'ın işlek yerlerinden Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere günlük yaşamda yoğun trafiğin olduğu Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ile 13 Şubat caddeleri sessizliğe büründü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım