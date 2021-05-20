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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ERZİNCAN - Sivil Toplum Kuruluşları, Filistin için yardım kampanyası başlattı

ERZİNCAN - Sivil Toplum Kuruluşları, Filistin için yardım kampanyası başlattı

- Basın toplantısına katılan sendika başkanlarının - Memur - Sen İl Temsilcisi Nebi Gül'ün açıklaması Erzincan 'da Sivil Toplum Kuruluşları, Filistin için yardım kampanyası başlattıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da Memur - Sen, Hak - İş ve İHH İnsani Yardım Vakfı il temsilcilikleri, Filistin'e destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.Memur - Sen İl Temsilcisi Nebi Gül, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Gazze ile Mescid - i Aksa'ya ve burada ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda masumun hayatını kaybettiğini hatırlatan Gül, "Bizler de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, acılarını paylaşmak ve bir nebze azaltabilmek için yardım kampanyası başlatıyoruz. Bütün üyelerimizi Erzincan İHH İnsani Yardım Vakfı'na, oraya yardım götüren yardım kuruluşlarına destek vermeye davet ediyoruz. Bugün kardeşlerimizin yanında olma zamanıdır. Şimdiden destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.
Kampanyanın duyurulduğu basın toplantısında, Hak - İş İl Başkanı Harun Mutlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şube Başkanı Osman Çalık da hazır bulundu.

Yardım Kampanyası Güvenlik Güçleri Basın Toplantısı Uluslararası Saldırı 

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