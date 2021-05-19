ERZİNCAN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Atatürk anıtına çelenk sunumu - Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıERZİNCAN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan , Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da törenlerle kutlandı. Erzincan 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtında tören düzenlendi. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Törene, kurum müdürlerinin yanı sıra Milli sporcular ile antrenörleri katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım