Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ERZİNCAN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

ERZİNCAN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Atatürk anıtına çelenk sunumu - Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıERZİNCAN (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan , Tunceli, Iğdır ve Ağrı'da törenlerle kutlandı. Erzincan 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtında tören düzenlendi.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Törene, kurum müdürlerinin yanı sıra Milli sporcular ile antrenörleri katıldı.

Saygı Duruşu İstiklal 

İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement