Elazığ Valiliği: “Yangın, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmıştır”

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Arıcak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Elazığ Valiliği, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Elazığ ile Diyarbakır sınırı arasında bulunan Görese bölgesi Kurşunlu dağında ormanlık alanda örtü altı yangını çıktı. Yangın nedeniyle Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ilk müdahale aracı, arazöz, iş makinesi ve ekip sevk edildi.Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devan ettiği bildirildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Arıcak ilçesi Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında örtü yangını şeklinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmıştır. Yangın soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi. (CK-HİV-

